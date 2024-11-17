Правительство утвердило назначение Йоси Шели на должность посла в ОАЭ
время публикации: 17 ноября 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 12:13
Правительство утвердило назначение генерального директора канцелярии главы правительства Йоси Шели на должность посла Израиля в ОАЭ.
Назначение осуществлено в рамках квоты политических назначений, которые имеет право делать премьер-министр.
Правительство также утвердило назначение адвоката Эдена Бар-Таля на должность генерального директора МИДа. Ранее адвокат Бар-Таль занимал должность генерального директора министерства связи.
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