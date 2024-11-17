x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 12:22
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство утвердило назначение Йоси Шели на должность посла в ОАЭ

МИД
Правительство
время публикации: 17 ноября 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 12:13
Правительство утвердило назначение Йоси Шели на должность посла в ОАЭ
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство утвердило назначение генерального директора канцелярии главы правительства Йоси Шели на должность посла Израиля в ОАЭ.

Назначение осуществлено в рамках квоты политических назначений, которые имеет право делать премьер-министр.

Правительство также утвердило назначение адвоката Эдена Бар-Таля на должность генерального директора МИДа. Ранее адвокат Бар-Таль занимал должность генерального директора министерства связи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 мая 2022

Подписан договор о свободной торговле между Израилем и ОАЭ