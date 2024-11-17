Тревога около границы с Ливаном и в Верхней Галилее: около 15 ракет из Ливана, есть пострадавшие

В 16:21-16:23 17 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в ряде поселков, расположенных около границы с Ливаном, и в Верхней Галилее.

ЦАХАЛ: были зафиксированы пуски примерно 15 ракет из Ливана, часть из них была перехвачена, другие упали на открытой местности.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о трех пострадавших: одном человеке, который получил легкие осколочные ранения, и двух в состоянии нервного шока.