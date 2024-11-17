x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 16:51
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тревога около границы с Ливаном и в Верхней Галилее: около 15 ракет из Ливана, есть пострадавшие

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 17 ноября 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 16:58
Тревога около границы с Ливаном и в Верхней Галилее
AP Photo/Leo Correa

В 16:21-16:23 17 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в ряде поселков, расположенных около границы с Ливаном, и в Верхней Галилее.

ЦАХАЛ: были зафиксированы пуски примерно 15 ракет из Ливана, часть из них была перехвачена, другие упали на открытой местности.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о трех пострадавших: одном человеке, который получил легкие осколочные ранения, и двух в состоянии нервного шока.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2024

408-й день войны: ЦАХАЛ наносит удары по целям в Ливане и Газе. Хронология