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Израиль

Шоссе 4 будет перекрыто от Алуф Саде до Эм а-Мошавот в 16:00 из-за акции протеста "харедим"

Полиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 17 ноября 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 15:40
Шоссе 4 будет перекрыто от Алуф Саде до Эм а-Мошавот в 16:00 из-за акции протеста "харедим"
Tomer Neuberg/Flash90

Шоссе номер 4 от развязки Алуф Саде до Эм а-Мошавот будет перекрыто в обоих направлениях, начиная с 16:00 в воскресенье, 17 ноября, в связи с акцией протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин в армию, запланированной на вечерние часы.

Полиция разместит в указанном районе своих сотрудников, которые будут регулировать и перенаправлять движение транспорта и поддерживать общественный порядок. Водителей просят использовать альтернативные маршруты, изменения в расписании транспортного движения будут фигурировать в навигационных программах.

В полиции подчеркивают, что право на протест является одним из ключевых прав в демократическим государстве, и демонстрации разрешаются, если они проводятся без нарушения закона.

Израиль
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