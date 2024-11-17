Повторное уведомление о розыске: пропала 57-летняя Яэль Авраам из Герцлии

Полиция Израиля повторно обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 57-летней Яэль Ашур Авраам из Герцлии. 13 ноября она вышла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей не указаны. Опубликована фотография.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-9704444.