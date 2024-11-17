Внимание, розыск: пропал 36-летний Расинар Йоан Кристиан из Рамат-Гана
время публикации: 17 ноября 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 10:37
Полиция просит помощи в розыске 36-летнего Расинара Йоана Кристиана из Рамат-Гана. Он вышел из дома 16 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.67, голубые глаза, лысый, носит очки.
Разыскиваемый ушел без мобильного телефона.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.