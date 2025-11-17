Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 17 ноября, температура повысится до среднесезонной. Переменная облачность. Сухо. Восточный ветер.

В Иерусалиме – 11-21 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 17-28, в Беэр-Шеве – 12-25, на побережье Мертвого моря – 17-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-24, в Ариэле – 13-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-24, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

Во вторник-четверг – постепенное повышение температуры. Без осадков.