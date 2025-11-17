Мэр Нью-Йорка сегодня встретится с Нетаниягу

Завершающий свою каденцию на посту мэра Нью-Йорка Эрик Адамс, находящийся с визитом в Израиле, сегодня встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Встреча запланирована на 15:00.

До этого Адамс посетит туристико-археологический комплекс "Город Давида" в Иерусалиме и проведет ряд официальных встреч: с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Гидеоном Сааром и генеральным консулом Израиля в Нью-Йорке Офиром Акунисом.

После переговоров в канцелярии премьер-министра Адамс встретится со спикером Кнессета Амиром Оханой.

Ожидается, что на всех встречах будут обсуждаться укрепление связей между Нью-Йорком и Израилем, вопросы безопасности, сотрудничество в сфере экономики и борьбы с антисемитизмом.

В прошлый раз Эрик Адамс посещал Израиль в августе 2023 года.

Эрик Адамс завершает свою каденцию на посту мэра Нью-Йорка в январе 2026 года. Его сменит 34-летний Зохран Мамдани, победивший на выборах на прошлой неделе. Он станет первым мусульманином на этом посту и самым молодым мэром города за более чем 100 лет. В ходе предвыборной кампании Мамдани выступал с критикой Израиля и в поддержку Газы.