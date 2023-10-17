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    В Израиле

    Продолжаются обстрелы с территории Ливана, не менее пяти раненых в Метуле

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    С территории Ливана по цели в Израиле была выпущена противотанковая ракета, есть раненые
    Ayal Margolin/FLASH90

    Второй раз за сутки с территории Ливана по цели в Израиле была выпущена противотанковая ракета.

    "Кан" сообщает о троих раненых в районе Метулы.

    ЦАХАЛ сообщает, что также позиции израильских военных были обстреляны из стрелкового оружия.

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    Информация о последствиях обстрела уточняется.

    ЦАХАЛ отвечает артиллерийским огнем по позициям боевиков в Ливане.

    Напомним, что утром 17 октября террористы "Хизбаллы" выпустили противотанковую ракету по Метуле. Два человека получили ранения. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

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    В поселке Метула введен комендантский час, запрещено перемещение транспорта.

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