Продолжаются обстрелы с территории Ливана, не менее пяти раненых в Метуле

Второй раз за сутки с территории Ливана по цели в Израиле была выпущена противотанковая ракета.

"Кан" сообщает о троих раненых в районе Метулы.

ЦАХАЛ сообщает, что также позиции израильских военных были обстреляны из стрелкового оружия.

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Информация о последствиях обстрела уточняется.

ЦАХАЛ отвечает артиллерийским огнем по позициям боевиков в Ливане.

Напомним, что утром 17 октября террористы "Хизбаллы" выпустили противотанковую ракету по Метуле. Два человека получили ранения. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

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В поселке Метула введен комендантский час, запрещено перемещение транспорта.