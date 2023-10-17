Продолжаются обстрелы с территории Ливана, не менее пяти раненых в Метуле
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Второй раз за сутки с территории Ливана по цели в Израиле была выпущена противотанковая ракета.
"Кан" сообщает о троих раненых в районе Метулы.
ЦАХАЛ сообщает, что также позиции израильских военных были обстреляны из стрелкового оружия.
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Информация о последствиях обстрела уточняется.
ЦАХАЛ отвечает артиллерийским огнем по позициям боевиков в Ливане.
Напомним, что утром 17 октября террористы "Хизбаллы" выпустили противотанковую ракету по Метуле. Два человека получили ранения. ЦАХАЛ нанес ответный удар.
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В поселке Метула введен комендантский час, запрещено перемещение транспорта.
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