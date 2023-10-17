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    В Израиле

    Ликвидирован "бригадный генерал" ХАМАСа Айман Нуфаль.

    время публикации: | последнее обновление:
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    ХАМАС: убит Айман Нуфаль , один из командиров боевого крыла ХАМАСа
    Atia Mohammed/Flash90     Айман Нуфаль
    Фото: ShehabNews

    Террористическая группировка ХАМАС объявила о гибели Аймана Нуфаля – одного из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама". Нуфаль был членом шенерального военного совета ХАМАСа и среди прочего отвечал за координацию действий с "Исламским джихадом".

    Он погиб в результате удара ЦАХАЛа по лагерю беженцев Аль-Бурейдж.

    Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила ликвидацию одного из высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС, командира бригады центрального округа, в прошлом - командира военной разведки группировки. "Айман Нуфаль стоит за множеством террористических атак против простых израильтян и служб безопасности, а также определял цели ракетных обстрелов, в частности, по жилым районам", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

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    По данным израильской разведки, Нуфаль в прошлом занимался производством и разработкой оружия, участвовал в планировании похищения Гилада Шалита. Обладал большим влиянием в группировке и входил в близкое окружение Мухаммада Дейфа.

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    Айман Нуфаль в годы правления президента Хусни Мубарака отбывал наказание в Египте за незаконное пересечение границы. 30 января 2011 года, после свержения президента, он бежал из тюрьмы.

    Ранее террористическая группировка сообщила о гибели Фуада Абу Тихиана – начальника Управления границ и пропускных пунктов в секторе Газа, имевшего "генеральское" звание в структурах ХАМАСа.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Октября 2023
    ХАМАС: убит начальник "погранслужбы" Газы
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