Ликвидирован "бригадный генерал" ХАМАСа Айман Нуфаль.

Террористическая группировка ХАМАС объявила о гибели Аймана Нуфаля – одного из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама". Нуфаль был членом шенерального военного совета ХАМАСа и среди прочего отвечал за координацию действий с "Исламским джихадом".

Он погиб в результате удара ЦАХАЛа по лагерю беженцев Аль-Бурейдж.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила ликвидацию одного из высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС, командира бригады центрального округа, в прошлом - командира военной разведки группировки. "Айман Нуфаль стоит за множеством террористических атак против простых израильтян и служб безопасности, а также определял цели ракетных обстрелов, в частности, по жилым районам", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

adv_12 m_ar_1

По данным израильской разведки, Нуфаль в прошлом занимался производством и разработкой оружия, участвовал в планировании похищения Гилада Шалита. Обладал большим влиянием в группировке и входил в близкое окружение Мухаммада Дейфа.

adv_13 incontent_1

Айман Нуфаль в годы правления президента Хусни Мубарака отбывал наказание в Египте за незаконное пересечение границы. 30 января 2011 года, после свержения президента, он бежал из тюрьмы.

Ранее террористическая группировка сообщила о гибели Фуада Абу Тихиана – начальника Управления границ и пропускных пунктов в секторе Газа, имевшего "генеральское" звание в структурах ХАМАСа.