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    В Израиле

    В Газе ликвидирован Усама аль-Мазини – глава Совета шуры ХАМАСа

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    В Газе ликвидирован Усама аль-Мазини – глава Совета шуры ХАМАСа
    ХАМАС     На этой фотографии показано политбюро ХАМАСа. Глава совета Шуры ХАМАСа Усама аль-Мазини сидит крайним справа. 16.10.20123 он был уничтожен.
    ХАМАС

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают о ликвидации в секторе Газы Усамы аль-Мазини – главу Совета шуры ХАМАСа.

    В сообщении отмечается, что речь идет о руководителе террористов, действующих против Израиля.

    Усама аль-Мазини родился в 1966 году в Газе. Член политбюро ХАМАСа. Отвечал за переговоры по "сделке Шалита" и, по всей видимости, должен был вести переговоры о судьбе заложников, захваченных террористами 7 октября 2023 года.

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    В ходе операции "Железные мечи" уничтожены не менее трех членов политбюро ХАМАСа: Джауад Абу Шамала (министр экономики), Закария Абу Муамар, Усама аль-Мазини. Кроме того был ликвидирован (или умер своей смертью во время ударов ЦАХАЛа) один из основателей ХАМАСа Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

    Также ликвидировано множество командиров боевиков ХАМАСа и других террористических организаций.

    Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора. Дополнено

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    Видео ЦАХАЛа: ликвидация аль-Мазини

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