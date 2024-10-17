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ЦАХАЛ: в Газе уничтожены несколько групп террористов, найдено много оружия. Видео

время публикации: 17 октября 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 10:51
ЦАХАЛ: в Газе уничтожены несколько групп террористов, найдено много оружия
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в Газе были уничтожены несколько групп террористов, найдено много оружия, боевые действия велись на севере, в центре и на юге сектора.

Силы бригады "Нахаль" ликвидировали вооруженных террористов и уничтожили террористическую инфраструктуру в районе Рафиаха, на юге сектора.

Бойцы 401-й бригады ликвидировали группу боевиков на севере сектора, обнаружив оружие - включая гранаты, автоматы Калашникова, минометы.

252-я бронетанковая дивизия "Синай" продолжает действовать в центральной части сектора Газы. Силы 179-й бригады проводят операцию в районах Фатхи аль-Бурейдж и Нусейрат.

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