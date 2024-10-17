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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в ливанском Тире

время публикации: 17 октября 2024 г., 13:31 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 13:33

После полудня 17 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько целей в городе Тир, на юго-западе Ливана, сообщает телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".

Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал жителей ливанского города Тир, расположенного на юго-западе Ливана, примерно в 15 км от границы Израиля, держаться на расстоянии не менее 500 метров от зданий, в которых располагаются объекты "Хизбаллы".

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