ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в ливанском Тире

После полудня 17 октября ВВС ЦАХАЛа атаковали несколько целей в городе Тир, на юго-западе Ливана, сообщает телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".

Ранее представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал жителей ливанского города Тир, расположенного на юго-западе Ливана, примерно в 15 км от границы Израиля, держаться на расстоянии не менее 500 метров от зданий, в которых располагаются объекты "Хизбаллы".