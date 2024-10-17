ЦАХАЛ призвал жителей ливанского Тира держаться подальше от объектов "Хизбаллы"
время публикации: 17 октября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 12:54
Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал жителей ливанского города Тир, расположенного на юго-западе Ливана, примерно в 15 км от границы Израиля, держаться на расстоянии не менее 500 метров от зданий, в которых располагаются объекты "Хизбаллы".
Как правило, такие предупреждения публикуются ЦАХАЛом перед ударом по целям, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению.