ЦАХАЛ призвал жителей ливанского Тира держаться подальше от объектов "Хизбаллы"

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи призвал жителей ливанского города Тир, расположенного на юго-западе Ливана, примерно в 15 км от границы Израиля, держаться на расстоянии не менее 500 метров от зданий, в которых располагаются объекты "Хизбаллы".

Как правило, такие предупреждения публикуются ЦАХАЛом перед ударом по целям, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению.