Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17.10.2024: операции в Шхеме и около Хеврона
время публикации: 17 октября 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 06:46
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 октября действовали в Шхеме (в Рафидии), около Калькилии (в Иматине), около Хеврона (в Дуре, Аль-Фауаре).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 октября.