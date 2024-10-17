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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17.10.2024: удары по целям на севере сектора

время публикации: 17 октября 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 06:41
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17.10.2024: удары по целям на севере сектора
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать в северной и южной части сектора.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Салах в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на западе Джабалии; ЦАХАЛ нанес удар по школе "Халифа" в районе Шейх Зуэйд, есть убитые и раненые; израильскими военными взорван дом семьи Аль-Хайри в западной части города Газа.

На юге сектора: израильские военные взорвали дом семьи Аль-Халькауи на севере Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 17 октября.

Израиль
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