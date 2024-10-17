Пляжи в Суккот: медуз нет, на севере пляжи закрыты

В четверг-субботу, 17-19 октября, в период праздника Суккот, на побережье Средиземного моря температура – 18-28 градусов. Температура воды – 28 градусов. Волны утром и днем в четверг – до 0,7 м, вечером в четверг волнение усилится – до 1,2 м (в последующие дни сведения можно уточнять по сайту метеослужбы Израиля). От Хайфы и северней пляжи закрыты по соображениям безопасности.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате – 23-32 градуса. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 26 градусов.

На берегу Кинерета температура – 21-31 градус. Волны до 0,6 м. Температура воды – 28 градусов. Пляжи могут быть закрыты.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.