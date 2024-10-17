ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы трое террористов, среди них мог быть Синуар

ЦАХАЛ опубликовал предварительное уведомление о ликвидации трех террористов в секторе Газы, среди которых мог быть Яхья Синуар, глава политбюро ХАМАСа.

"В здании, где были убиты террористы, никаких признаков присутствия заложников на территории обнаружено не было. Силы ЦАХАЛа и ШАБАК продолжают действовать в этом районе с необходимой осторожностью", – отмечается в сообщении.

Вечером планируется публикация официального сообщения по этому поводу.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о ликвидации Яхьи Синуара, которые проиллюстрированы снимками тела мужчины, убитого в результате взрыва. По многим внешним признакам этот человек очень похож на Синуара.

Яхья Синуар. Краткая биография

Яхья Синуар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАСа. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Синуар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Долгое время Синуар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим руководством и военным крылом группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАСа, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Синуар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Синуар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Синуар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Синуар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Синуара в феврале 2017 года на пост главы правительства ХАМАСа в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАСом и Израилем.

В марте 2021 года Яхья Синуар был переизбран на пост главы ХАМАСа в Газе. Он победил в четвертом раунде с перевесом в несколько голосов своего главного соперника Низара Аудаллу, бывшего советника идеолога группировки шейха Ахмада Ясина.

В августе 2024 года, после того, как в Тегеране был ликвидирован Исмаил Ханийя, Яхья Синуар был объявлен новым главой политбюро ХАМАСа.