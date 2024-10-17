Подробности операции: террористы забежали в дом, который обстреляли из танков

Новостная служба 12 канала ИТВ рассказывает подробности операции, в ходе которой был предположительно уничтожен лидер ХАМАСа Яхья Синуар. С тела, фотографии которого были растиражированы в социальных сетях, взяли образцы ДНК, которые проходят экспертизу в Израиле.

Отметим, что на момент публикации материала ЦАХАЛ все еще не подтвердил официально ликвидацию главаря ХАМАСа, и речь идет о "большой доле вероятности". Также к СМИ обратились с убедительной просьбой не указывать точное местоположение предположительной гибели главаря ХАМАСа, поскольку это поставит под угрозу израильских военнослужащих, продолжающих обыскивать здание и окружающую инфраструктуру в поисках, возможно, удерживаемых там заложников.

По сообщению 12 канала ИТВ, израильские военнослужащие действовали в одном из районов сектора Газы, когда заметили бегущих террористов, которые скрылись в здании. По зданию был сделан залп из танков, после чего оно рухнуло, и террористы оказались погребены под завалами. Это произошло в среду вечером.

После обрушения здания оно было просканировано с применением технологических средств, было найдено несколько трупов, включая труп человека с проломленной головой, который очень похож на Яхью Синуара. Сообщается также, что в числе уничтоженных был один из приближенных Синуара, что усиливает вероятность удачи данной операции.

В здании и вокруг него находится взрывчатка, поэтому все проверки еще не завершены. Ранее неоднократно сообщалось, что Синуар всегда окружает себя заложниками и носит при себе готовое к действию взрывное устройство. На теле палестинца, похожего на Синуара, был надет тактический жилет с гранатами. К настоящему моменту признаков того, что в результате операции пострадали заложники, не обнаружено.

Отмечается, что речь не идет о заранее запланированной операции по ликвидации – военнослужащие не знали, что в данном здании может находиться Яхья Синуар.