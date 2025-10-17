Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 17 октября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 15-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 19-25, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 19-28, на побережье Мертвого моря – 22-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 16-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-понедельник ожидается понижение температуры.