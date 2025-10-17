Вооруженное нападение в Негеве, убит мужчина

В ночь на 17 октября в медпункт на 60-й трассе, около перекрестка Тель-Шева, был доставлен мужчина примерно 30 лет, получивший тяжелые огнестрельные ранения.

Раненого эвакуировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Вскоре была констатирована его смерть.

Полиция заявляет о задержании троих подозреваемых в убийстве. По данным следствия, это была кровная месть между враждующими бедуинскими кланами.