17 октября 2025
Израиль

Вооруженное нападение в Негеве, убит мужчина

время публикации: 17 октября 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 06:47
Вооруженное нападение в Негеве, мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 17 октября в медпункт на 60-й трассе, около перекрестка Тель-Шева, был доставлен мужчина примерно 30 лет, получивший тяжелые огнестрельные ранения.

Раненого эвакуировали в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Вскоре была констатирована его смерть.

Полиция заявляет о задержании троих подозреваемых в убийстве. По данным следствия, это была кровная месть между враждующими бедуинскими кланами.

