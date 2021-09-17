Разрешено к публикации имя водителя, сбившего насмерть подростка в Йом Кипур
Разрешено к публикации имя водителя, который находился за рулем автомобиля, насмерть сбившего катавшегося на велосипеде 12-летнего подростка на 4-й трассе около перекрестка Геа, недалеко от Гиват-Шмуэля.
Это 45-летний Эран Азулай из Беэр-Яакова. Экспертиза подтвердила: он был пьян, содержание алкоголя в крови вдвое превышало допустимую норму.
Суд продлил срок содержания его под стражей на четыре дня.
Погиб подросток из Рамат-Гана, который через месяц должен был праздновать бар-мицву. По словам свидетельницы трагического происшествия, автомобиль сбил мальчика на огромной скорости, водитель не пытался маневрировать или затормозить.
Радиостанция "Кан Бет" передает, что в 2015 году Эран Азулай был осужден за причастность к ДТП при вождении в нетрезвом виде. Кроме того, в 2014-м году он был оштрафован за вождение в пьяном состоянии.
Отметим, что авария произошла в Йом Кипур, когда подавляющее большинство водителей отказываются от использования транспортных средств, и множество детей и взрослых выезжают на трассы на велосипедах и самокатах.
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