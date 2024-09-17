Беннет: "Решения, которые принимает правительство, должны быть профессиональными"

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет дал интервью германскому изданию The Bild. Помимо прочего, Беннет подверг критике переговоры о присоединении Гидеона Саара к правительству Биньямина Нетаниягу.

"Израильское общество ожидает что решения, которые принимает правительство, будут профессиональными. Однако я не уверен, что это именно так", – заявил Беннет.

"Когда идет война, лидеры должны сфокусироваться на том, что хорошо для граждан и для страны. Все остальные мотивы должны отойти в сторону", – добавил Нафтали Беннет.