"Кешет-12": Нафтали Беннет начал подготовку к возвращению в большую политику

Экс-глава правительства Нафтали Беннет начал подготовку к возвращению в большую политику. По данным телеканала "Кешет-12", штаб партии Беннета, у которой пока нет названия, пытается восстановить связи с активистами на местах.

По данным "Кешет-12", штаб партии уже связался с сотней экс-активистов, проверяя, готовы ли они к новому сотрудничеству.

В сообщении телеканала отмечалось, что штаб Беннета активизировал работу на фоне опросов общественного мнения, которые свидетельствуют о его поддержке среди избирателей. В частности, по данным последнего опроса, респондентам был задан вопрос о том, кто больше подходит на пост главы правительства Беннет или Нетаниягу, 40% ответили, что Беннет, и 29% – Нетаниягу.