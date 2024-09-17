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Израиль

Автобус врезался в несколько машин в Калансуа, водитель автобуса в тяжелом состоянии

время публикации: 17 сентября 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 14:05
Автобус врезался в несколько машин в Калансуа, водитель автобуса в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Калансуа. По сообщению пресс-службы "Маген Давид Адом", сообщение об инциденте поступило в 13:13.

Автобус столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии водитель автобуса получил тяжелые травмы, он был заблокирован в кабине транспортного средства, и потребовалась помощь пожарных для его извлечения.

Еще четыре человека получили легкие травмы. Пострадавших отправляют в больницу "Меир" в "Кфар-Сабе".

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