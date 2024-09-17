Автобус врезался в несколько машин в Калансуа, водитель автобуса в тяжелом состоянии

Пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Калансуа. По сообщению пресс-службы "Маген Давид Адом", сообщение об инциденте поступило в 13:13.

Автобус столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии водитель автобуса получил тяжелые травмы, он был заблокирован в кабине транспортного средства, и потребовалась помощь пожарных для его извлечения.

Еще четыре человека получили легкие травмы. Пострадавших отправляют в больницу "Меир" в "Кфар-Сабе".