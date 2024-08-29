Автобус сбил пожилую женщину в Ор-Акива, она получила тяжелые травмы

Женщина в возрасте 68 лет была сбита автобусом на улице Ализа Ясмин в городе Ор-Акива. Пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей.

Прибывшие по вызову медики "Маген Давид Адом" оказали ей неотложную помощь, после чего на реанимационном автомобиле отправили ее в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.