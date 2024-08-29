Автобус сбил пожилую женщину в Ор-Акива, она получила тяжелые травмы
время публикации: 29 августа 2024 г., 17:37 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:37
Женщина в возрасте 68 лет была сбита автобусом на улице Ализа Ясмин в городе Ор-Акива. Пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей.
Прибывшие по вызову медики "Маген Давид Адом" оказали ей неотложную помощь, после чего на реанимационном автомобиле отправили ее в больницу "Гилель Яфэ" в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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