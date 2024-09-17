ЦАХАЛ: командир ракетчиков "Исламского джихада" был ликвидирован в "гуманитарной зоне" в Газе

ЦАХАЛ сообщает, что 16 сентября в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, в результате авиаудара был ликвидирован один из командиров ракетчиков "Исламского джихада" Ахмад Айш Саламэ аль-Хашаш.

Отмечается, что аль-Хашаш, обладавший значительными знаниями в области ракетной техники, руководил ракетчиками "Исламского джихада" в районе Рафиаха. Его выявили и ликвидировали в "гуманитарной зоне".

Отмечается, что в последнее время террористы под руководством аль-Хашаша время от времени вели обстрелы территории Израиля из "гуманитарной зоны" на юге сектора Газы.