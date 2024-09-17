x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: командир ракетчиков "Исламского джихада" был ликвидирован в "гуманитарной зоне" в Газе

время публикации: 17 сентября 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 10:28
ЦАХАЛ: командир ракетчиков "Исламского джихада" был ликвидирован в "гуманитарной зоне" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 16 сентября в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, в результате авиаудара был ликвидирован один из командиров ракетчиков "Исламского джихада" Ахмад Айш Саламэ аль-Хашаш.

Отмечается, что аль-Хашаш, обладавший значительными знаниями в области ракетной техники, руководил ракетчиками "Исламского джихада" в районе Рафиаха. Его выявили и ликвидировали в "гуманитарной зоне".

Отмечается, что в последнее время террористы под руководством аль-Хашаша время от времени вели обстрелы территории Израиля из "гуманитарной зоны" на юге сектора Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook