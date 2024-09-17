Walla: Саар получит право вето по вопросам, связанным с юридической системой

Соглашение между "Ликудом" и партией "Ямин Мамлахти" предоставит Гидеону Саару право вето по вопросам юридической реформы, сообщает портал Walla.

Согласно опубликованной информации, в соглашении будет записано, что законопроекты, касающиеся изменений юридической системы, будут продвигаться только с согласия всех партий коалиции.

Это означает, что Саар, являющийся противником юридической реформы, сможет блокировать любые инициативы по этой теме.

На данный момент неизвестно, как и когда продолжатся переговоры между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром. Как сообщают СМИ, одним из препятствий на пути к соглашению является возражение со стороны Сары Нетаниягу, жены главы правительства.