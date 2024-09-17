x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Walla: Саар получит право вето по вопросам, связанным с юридической системой

время публикации: 17 сентября 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 10:03
Walla: Саар получит право вето по вопросам, связанным с юридической системой
Yonatan Sindel/Flash90

Соглашение между "Ликудом" и партией "Ямин Мамлахти" предоставит Гидеону Саару право вето по вопросам юридической реформы, сообщает портал Walla.

Согласно опубликованной информации, в соглашении будет записано, что законопроекты, касающиеся изменений юридической системы, будут продвигаться только с согласия всех партий коалиции.

Это означает, что Саар, являющийся противником юридической реформы, сможет блокировать любые инициативы по этой теме.

На данный момент неизвестно, как и когда продолжатся переговоры между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром. Как сообщают СМИ, одним из препятствий на пути к соглашению является возражение со стороны Сары Нетаниягу, жены главы правительства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

Пост министра обороны для Саара и коалиция до 2026 года. Подробности политической драмы