Источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в районе реки Литани на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что днем 17 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе реки Литани – между населенными пунктами Зауатар аш-Шаркия и Дир-Сериан, на юге Ливана (примерно в 5 км от Метулы).

Ранее сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Блиды, на юге Ливана. Убиты не менее трех боевиков.

В общей сложности за сегодняшний день в результате ударов ЦАХАЛа на юге Ливана убиты не менее четырех боевиков.