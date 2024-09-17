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Израиль

Источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в районе реки Литани на юге Ливана

время публикации: 17 сентября 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 14:07
Источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в районе реки Литани на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают, что днем 17 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе реки Литани – между населенными пунктами Зауатар аш-Шаркия и Дир-Сериан, на юге Ливана (примерно в 5 км от Метулы).

Ранее сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Блиды, на юге Ливана. Убиты не менее трех боевиков.

В общей сложности за сегодняшний день в результате ударов ЦАХАЛа на юге Ливана убиты не менее четырех боевиков.

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