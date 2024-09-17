Предъявлены обвинения фигурантам "дела о тюремном сутенерстве"

Государственная прокуратура представила в мировой суд Тверии обвинительное заключение против бывшего начальника тюрьмы "Гильбоа" Басама Кашкуша, и против бывшего офицера разведывательного отдела Службы тюрем (ШАБАС) Рани Баши. Они обвиняются в злоупотреблении доверием и в невыполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, в окружной суд Нацерета подано обвинительное заключение подано обвинительное заключение против Мухаммада Аталлы, отбывающего заключение за террористическую деятельность: он обвиняется в изнасилованиях и насильственном совершении развратных действий в отношении двух девушек-военнослужащих, которые в период 2015-2016 гг служили охранницами в тюрьме. Аталла отбывает пожизненное заключение и еще 15 лет лишения свободы за убийство палестинки, подозревавшейся в сотрудничестве с Израилем.

По данным обвинительного заключения, в 2017 году две девушки-охранницы пожаловались на сексуализированное насилие со стороны Мухаммада Аталлы своему начальству, но начальник тюрьмы и глава отдела информации тюрьмы никому не сообщили об этих заявлениях и не предприняли ничего, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Более того, когда заключенный Аталла обратился к Рани Баше с просьбой перевести одну из понравившихся ему военнослужащих-охранниц в тюремное крыло, где он содержался, Баша выполнил эту просьбу, приказав перевести девушку в это тюремное крыло. Таким образом, указано в обвинительном заключении, обвиняемый намеренно подставил подчиненную, создав угрозу сексуализированного насилия над ней во время службы.

Напомним, жалобы на "сутенерство" со стороны тюремного начальства в отношении девушек-военнослужащих, впервые поступили 2018 году. Одна из надзирательниц, военнослужащая ЦАХАЛа, заявила, что офицер разведки Рани Баша по требованию спикера ФАТХа Мухаммада Аталлы отправлял ее в корпус, где Аталла отбывал наказание, и тот совершал в ее отношении развратные действия. Офицера тогда временно отстранили от должности, но дело было закрыто за недостаточностью улик.

После того, как в ноябре 2021-го года начальник тюрьмы Фреди Бен Шитрит на комиссии по проверке обстоятельств бегства шести террористов из "Гильбоа" рассказал о сутенерстве в тюрьме, государственный прокурор Амит Айсман распорядился вновь открыть это дело.

В ноябре 2022 года государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал специальный промежуточный отчет о защищенности солдат в подразделениях министерства внутренней безопасности.

"Дело "тюремщиц" было лишь верхушкой айсберга. Военнослужащие – девушки и юноши, вносящие вклад в безопасность государства, – подвергаются домогательствам как со стороны заключенных, так и со стороны военнослужащих-сверхсрочников, пользующихся их уязвимостью", – говорилось в отчете государственного контролера. 38% девушек-военнослужащих, проходящих службу в ШАБАСе (тюремщиц), сообщили, что они подвергались сексуальному насилию. Было также установлено, что около 70% домогательств были совершены военнослужащими-сверхсрочниками или командирами.