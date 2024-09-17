Израиль включил в цели войны безопасное возвращение домой жителей севера
время публикации: 17 сентября 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 07:03
По итогам состоявшегося поздно вечером в понедельник, 16 сентября, заседания военно-политический кабинет правительства Израиля расширил список целей Войны "Железных мечей", включив в него безопасное возвращение домой эвакуированных жителей севера страны.
Принятию решения предшествовали встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта с американским посредником Амосом Хохштейном, которому было заявлено, что время для попыток урегулирования прошло.
Ссылки по теме