Израиль включил в цели войны безопасное возвращение домой жителей севера

По итогам состоявшегося поздно вечером в понедельник, 16 сентября, заседания военно-политический кабинет правительства Израиля расширил список целей Войны "Железных мечей", включив в него безопасное возвращение домой эвакуированных жителей севера страны.

Принятию решения предшествовали встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта с американским посредником Амосом Хохштейном, которому было заявлено, что время для попыток урегулирования прошло.