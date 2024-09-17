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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 сентября: задержаны жены лидеров НФОП

время публикации: 17 сентября 2024 г., 06:09 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 06:17
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17 сентября: задержаны жены лидеров НФОП
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 сентября действовали в Шхеме (в Балате), в Рамалле и около Рамаллы (в Аль-Бире, Бейтунии), а также в Яабаде (юго-западней Дженина) и в Ас-Саму (к югу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

Отметим, что среди задержанных этой ночью – жена лидера террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) Ахмада Саадата, многие годы содержащегося в израильской тюрьме, и вдова Бадрана Джабера – лидера НФОП, умершего в 2022 году. Причина их задержания пока неизвестна.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 сентября.

Израиль
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