Годовалая девочка захлебнулась в декоративном бассейне в Ришон ле-Циое, врачи борются за ее жизнь

Трагедия произошла в Ришон ле-Ционе: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:57 поступило сообщение о маленькой девочке, которую извлекли из декоративного бассейна в парке в Ришон ле-Ционе без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА начали реанимацию ребенка, и не прекращая реанимационных мероприятий, повезли девочку в больницу "Вольфсон", состояние ребенка критическое.

По сообщениям медиков, к их прибытию девочка лежала на земле, прохожие делали ей искусственное дыхание. Сотрудники МАДА подменили их, начав массаж сердца, искусственное дыхание, и применив дефибриллятор.