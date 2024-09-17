x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 19:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 19:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Годовалая девочка захлебнулась в декоративном бассейне в Ришон ле-Циое, врачи борются за ее жизнь

время публикации: 17 сентября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 19:00
Годовалая девочка захлебнулась в декоративном бассейне в Ришон ле-Циое, врачи борются за ее жизнь
Пресс-служба МАДА

Трагедия произошла в Ришон ле-Ционе: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 17:57 поступило сообщение о маленькой девочке, которую извлекли из декоративного бассейна в парке в Ришон ле-Ционе без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА начали реанимацию ребенка, и не прекращая реанимационных мероприятий, повезли девочку в больницу "Вольфсон", состояние ребенка критическое.

По сообщениям медиков, к их прибытию девочка лежала на земле, прохожие делали ей искусственное дыхание. Сотрудники МАДА подменили их, начав массаж сердца, искусственное дыхание, и применив дефибриллятор.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2024

В частном бассейне в Ашкелоне захлебнулась двухлетняя девочка, идет реанимация
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2024

В Бейт-Дагане молодой мужчина захлебнулся в бассейне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2024

В Рамле ребенок захлебнулся при купании в бассейне