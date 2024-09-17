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Израиль

В связи с ситуацией в Ливане приостановлены переговоры по присоединению Саара к правительству

время публикации: 17 сентября 2024 г., 18:40 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 18:40
Гидеон Саар
Yonatan Sindel/Flash90

Руководство силовых структур вызвано в "Кирию" для срочных консультаций по поводу возможной эскалации на северной границе после взрывов в Ливане. Об этом сообщили радиостанция "Кан Бет" и сайт "Гаарец". https://www.haaretz.co.il/news/politics/2024-09-17/ty-article/.premium/00000192-001a-dd86-a5df-e79f97610000

В консультациях участвуют Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант.

"Кан Бет" и "Гаарец" также сообщили, что, по данным израильской разведки, "Хизбалла" намерена перейти к интенсивным военным действиям против Израиля.

По информации новостной службы N12, из-за изменившейся ситуации на северной границе были приостановлены переговоры с лидером партии "Ямин Мамлахти" Гидеоном Сааром о его присоединении к правительству. Так же снят с повестки дня вопрос об отставке Йоава Галанта.

Израиль
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