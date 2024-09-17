Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 17 сентября, температура будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. До полудня возможен дождь на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-26 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 25-27, в Эйлате – 27-35, в Беэр-Шеве – 22-30, в Мицпе-Рамоне – 21-29, на побережье Мертвого моря – 26-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-29, в Ариэле – 21-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-32, на Голанских высотах – 20-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-пятницу температура существенно не изменится, переменная облачность.