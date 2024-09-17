Внимание, розыск: пропала 71-летняя Рут Гивони из Иерусалима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 71-летней Рут Гивони из Иерусалима. Ее видели утром 16 сентября, когда она выходила из дома. Затем днем ее заметили в доме престарелых "Шалва" в Гиватаиме, когда член ее семьи посещал это место. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 1.60, волосы седые, худощавое телосложение. Описание одежды и обуви: коричневая юбка, серая рубашка с короткими рукавами, коричневые туфли Blundstone.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.