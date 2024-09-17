В "Ликуде" против, Сара Нетаниягу - за. Новые подробности политической драмы

Миниcтры и ведущие депутаты от партии "Ликуд" предпринимают активные шаги, чтобы заблокировать возможность присоединения Гидеона Саара к правительству.

Об этом сообщает Амир Этингер в газете "Исраэль а-Йом". Согласно опубликованной информации, в "Ликуде" опасаются, что присоединение Саара к правительству приведет к его возвращению в "Ликуд" и превращению в потенциального конкурента. На этом фоне в последние часы идет интенсивная кампания распространения sms-сообщений. "Тому, кто покинул "Ликуд", нет места в "Ликуде". Тому, кто был сообщником Ганца, нечего делать в "Ликуде". Он должен идти домой", - говорится в одном из этих сообщений.

Одновременно продолжают публиковаться противоречивые сведения о ходе переговоров между Нетаниягу и Сааром. В последние часы источники в окружении главы правительства заявляют, что Сара Нетаниягу, кого называли едва ли не главным противником присоединения Саара к правительству, настаивает на скорейшем увольнении Галанта и подписании договоренности с Сааром.

В "Ямин Мамлахти" никак не комментируют продолжающиеся переговоры. В беседах с приближенными глава партии Гидеон Саар отвергает обвинения в том, что нарушил обещание не входить в коалицию с Нетаниягу. "Я обещал это перед выборами 2021 года и выполнил свое обещание", - заявил Саар.