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Израиль

В "Ликуде" против, Сара Нетаниягу - за. Новые подробности политической драмы

время публикации: 17 сентября 2024 г., 12:55 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 12:55
В "Ликуде" против, Сара Нетаниягу - за. Новые подробности политической драмы
Miriam Alster/FLASH90

Миниcтры и ведущие депутаты от партии "Ликуд" предпринимают активные шаги, чтобы заблокировать возможность присоединения Гидеона Саара к правительству.

Об этом сообщает Амир Этингер в газете "Исраэль а-Йом". Согласно опубликованной информации, в "Ликуде" опасаются, что присоединение Саара к правительству приведет к его возвращению в "Ликуд" и превращению в потенциального конкурента. На этом фоне в последние часы идет интенсивная кампания распространения sms-сообщений. "Тому, кто покинул "Ликуд", нет места в "Ликуде". Тому, кто был сообщником Ганца, нечего делать в "Ликуде". Он должен идти домой", - говорится в одном из этих сообщений.

Одновременно продолжают публиковаться противоречивые сведения о ходе переговоров между Нетаниягу и Сааром. В последние часы источники в окружении главы правительства заявляют, что Сара Нетаниягу, кого называли едва ли не главным противником присоединения Саара к правительству, настаивает на скорейшем увольнении Галанта и подписании договоренности с Сааром.

В "Ямин Мамлахти" никак не комментируют продолжающиеся переговоры. В беседах с приближенными глава партии Гидеон Саар отвергает обвинения в том, что нарушил обещание не входить в коалицию с Нетаниягу. "Я обещал это перед выборами 2021 года и выполнил свое обещание", - заявил Саар.

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