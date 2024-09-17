Новости "Сафари": у страуса Фарука и его жен Ады и Йонат вылупились девять страусят

Девять очаровательных птенцов обыкновенного страуса – самой крупной птицы в мире – недавно вылупились в зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане, осчастливив своих родителей, самца Фарука и его жен Аду и Йонат, а также персонал зоопарка и всех посетителей.

Фарук, Ада и Йонат высиживали яйца в течение примерно 40 дней, а теперь малыши быстро растут в огороженном и защищенном от посторонних вольере, построенном специально для них, сообщает пресс-служба зоопарка "Сафари".

Брачные игры страусов очень впечатляют: Фарук становился перед Адой и Йонат на колени, махал крыльями и двигал своей розовой шеей из стороны в сторону, издавая громкие звуки, которые должны произвести впечатление на самок и отпугнуть других самцов. Ада и Йонат не устояли перед этими ухаживаниями, в течение нескольких дней страусы неоднократно спаривались, а через две недели смотрители зоопарка обнаружили в гнезде – специально вырытой страусами яме – первое яйцо.

Страусы не приступают к высиживанию, пока гнездо, иногда вмещающее до 60 яиц, не заполнится. Лишь после этого они начинают высиживать яйца, каждое из которых примерно равно по размеру 24 куриным яйцам и весит полтора килограмма. Серые самки, как правило, сидят на яйцах днем, а ночью их сменяют черные самцы – таким образом, соблюдается идеальная маскировка, и хищники не могут найти питательные яйца.

Из гигантских страусиных яиц вылупляются птенцы, которые уже через день начинают бегать в поисках еды: они почти полностью самостоятельны, и поэтому страусы не могут позволить себе высиживать часть яиц, пока уже вылупившиеся птенцы разгуливают, подвергая себя опасности. В "Сафари" птенцы Фарука, Ады и Йонат вылупились в течение двух дней, вес каждого страусенка в момент рождения составлял около килограмма, что довольно много для птенца.

Растут страусы стремительно: примерно через полгода страусята достигнут размеров взрослой птицы, вес которой может колебаться от 90 до 120 килограммов.

Обыкновенный страус обитает на Африканском континенте, это огромная нелетающая птица. Страусы очень быстро бегают – на короткие дистанции их скорость достигает 70 км/ч, а огромные крылья, которые не могут поднять массивное тело страуса в воздух, позволяют ему маневрировать во время бега.

Девять страусят были помечены смотрителями зоопарка разными цветами, чтобы упростить мониторинг роста и состояния здоровья малышей. Сейчас птенцы находятся в специальном вольере, где они защищены от непогоды и других опасностей, они учатся клевать и определять подходящие источники пищи, и Фарук, Ада и Йонат преданно воспитывают их.