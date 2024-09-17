Умер лауреат Премии Израиля Йосеф Чехановер, бывший гендиректор МИД, соратник Бен-Гуриона и Даяна

Бывший генеральный директор министерства иностранных дел, лауреат Премии Израиля Йосеф Чехановер скончался на 92-м году жизни. На протяжении нескольких десятилетий Чехановер был одной из ключевых фигур оборонно-дипломатического истеблишмента. Многие страницы его деятельности остаются засекреченными.

Чехановер родился в 1933 году в Хайфе в семье репатриантов из Польши. Его младший брат Аарон – лауреат Нобелевской премии по химии. Йосеф получил образование в Еврейском университете в Иерусалиме и в 1957 году стал главой юридического отдела министерства сельского хозяйства.

Здесь он познакомился с Моше Даяном, получившим этот министерский портфель после ухода с поста начальника генерального штаба. После назначения Даяна министром обороны Чехановер стал юридическим советником армии и системы безопасности. Первый глава правительства Давид Бен-Гурион попросил именно его составить завещание.

В 1974-1978 году Чехановер возглавлял миссию министерства обороны Израиля в США, занимаясь, в том числе, и оборонными закупками, а после формирования правительства Менахема Бегина, в котором Моше Даян возглавил МИД, стал генеральным директором этого министерства, приняв участие в мирных переговорах с Египтом.

В решении о награждении Чехановера Премией Израиля отмечалось: "На протяжении своей многолетней деятельности он играл ключевую роль в продвижении интересов Израиля на важнейших этапах его истории. Все это время он был доверенным лицом израильских лидеров, пользуясь уважением и на международной арене".