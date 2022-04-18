Коалиционный кризис: давление на РААМ с требованием выйти из коалиции усиливается
19 апреля состоится совещание руководства партии РААМ с лидерами "Исламского движения". Как сообщает "Кешет", в окружении Мансура Аббаса растет давление с требованием пойти на гораздо более серьезные шаги, чем временное замораживание сотрудничества с коалицией.
В свою очередь, в руководстве коалицией приняли решение более не комментировать кризис вокруг РААМ. Возможно это связано с нежеланием Беннета и Лапида повышать "ценность" Мансура Аббаса в его глазах, что может повлечь новые шаги с его стороны.
После официального заявления полиции и ШАБАКа мы обновляем список терактов, совершенных за последние годы.
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