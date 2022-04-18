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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 21:38

Полиция просит разрешить ей призывать добровольцев из числа резервистов ЦАХАЛа

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Полиция просит разрешить ей призывать добровольцев из числа резервистов ЦАХАЛа

Руководство правоохранительных органов добивается того, чтобы в чрезвычайных ситуациях добровольцы из числа резервистов ЦАХАЛа призывались не в свои части, а в полицию.

По информации телеканала "Кан-11", эта идея родилась при анализе ошибок, допущенных полицией во время подавления "арабского бунта", вспыхнувшего на фоне военной операции "Страж стен" в мае прошлого года. В полиции говорят о том, что при наведении порядка в городах с со смешенным населением полиция столкнулась с проблемой острой нехватки кадров.

Телеканал передал, что идею продвигает генинспектор полиции Яаков Шабтай, который столкнулся с возражениями министерства обороны.


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