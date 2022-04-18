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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 16:28

Изменены правила выдачи разрешений на личное оружие для экс-полицейских и пограничников

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Изменены правила выдачи разрешений на личное оружие для экс-полицейских и пограничников

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев внес изменения в правила выдачи разрешений на ношение личного оружия, позволяющие получить лицензию новой категории граждан.

По информации сайта 14-го канала израильского телевидения, в соответствии с рекомендациями специалистов, разрешения смогут получить бывшие сотрудники полиции и МАГАВ, занимавшиеся оперативной работой, при их соответствии существующим критериям.

Отметим, что до настоящего момента эти категории гражданских лиц не могли получить лицензию, так как их уровень стрелковой подготовки не соответствовал уровню 07.


Омер Бар-Лев, комментируя это решение, сказал, что была устранена несправедливость в отношении сотрудников израильской полиции и пограничной полиции, которые не могли получить лицензию на личное оружие после окончания службы. Омер Бар-Лев назвал нынешнюю ситуацию "абсурдной", поскольку и те и другие, по его словам, умеют обращаться с оружием, и, в частности, в населенных пунктах, в чем израильтяне могли убедиться во время последней волны терактов.

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