Житель Сахнина задержан по подозрению в связях с ИГ
В понедельник, 18 апреля, в Сахнине был задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в связях с террористической организацией "Исламское государство".
Операция по задержанию была проведена сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК).
Расследование ведут ШАБАК и отдел полиции "Лахав 433".
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