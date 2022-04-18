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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 15:59

Житель Сахнина задержан по подозрению в связях с ИГ

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Житель Сахнина задержан по подозрению в связях с ИГ

В понедельник, 18 апреля, в Сахнине был задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в связях с террористической организацией "Исламское государство".

Операция по задержанию была проведена сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК).

Расследование ведут ШАБАК и отдел полиции "Лахав 433".


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