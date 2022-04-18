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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 16:40

9-летняя девочка, раненная при обстреле Чернигова, будет прооперирована в больнице "Шиба"

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9-летняя девочка, раненная при обстреле Чернигова, будет прооперирована в больнице "Шиба"

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский в своем Facebook написал о 9-летней Дарине, девочке из Чернигова, получившей осколочное ранение при обстреле города.

Дарина была доставлена в израильский полевой госпиталь в Украине, врачи которого оказали ей первую медицинскую помощь. Но девочка нуждается в операции.


Михаил Бродский пишет, что сегодня, 18 апреля, Дарина вместе с мамой улетает в Израиль, в больницу "Шиба", где ей предстоит операция.

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