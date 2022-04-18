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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 20:24

В населенных пунктах на границе с Газой прозвучало предупреждение о ракетном обстреле

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В населенных пунктах на границе с Газой прозвучало предупреждение о ракетном обстреле

В 20:22 в Кисуфим и Эйн а-Шлоша прозвучал сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что специалисты проверяют причину срабатывания системы.

Телеканал "Кан-11" передал, что жители населенных пунктов округа Эшколь говорят о взрывах, которые они слышали вскоре после сигнала тревоги.

Днем ранее сигнал тревоги прозвучал в кибуце Нахаль Оз. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что было ложное срабатывание системы.


Информация уточняется.

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