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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 18:23

СМИ: Смотрич просил прервать парламентские каникулы для голосования по закону о роспуске Кнессета

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СМИ: Смотрич просил прервать парламентские каникулы для голосования по закону о роспуске Кнессета

В понедельник, 18 апреля, глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич обратился к спикеру Кнессета Мики Леви с просьбой прервать парламентские каникулы для проведения срочного пленарного заседания.

По информации сайта Walla News, Смотрич намеревался воспользоваться тем, что партия РААМ заморозила свое участие в правительственной коалиции, для того чтобы провести в предварительном чтении закон о досрочном роспуске Кнессета.

Об обращении Смотрича к спикеру также сообщила новостная служба медиакорпорации "Кешет".


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