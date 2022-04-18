СМИ: Смотрич просил прервать парламентские каникулы для голосования по закону о роспуске Кнессета
В понедельник, 18 апреля, глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич обратился к спикеру Кнессета Мики Леви с просьбой прервать парламентские каникулы для проведения срочного пленарного заседания.
По информации сайта Walla News, Смотрич намеревался воспользоваться тем, что партия РААМ заморозила свое участие в правительственной коалиции, для того чтобы провести в предварительном чтении закон о досрочном роспуске Кнессета.
Об обращении Смотрича к спикеру также сообщила новостная служба медиакорпорации "Кешет".
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