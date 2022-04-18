Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

В понедельник, 18 апреля, в 20:22 в населенных пунктах округа Эшколь прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Жители приграничного района слышали несколько взрывов.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, она была сбита системой ПРО "Железный купол".

По данным палестинских источников, группа боевиков, осуществивших запуск ракеты, находилась к востоку от Хан-Юниса.

Местный совет Эшколь сообщил, что после обстрела от ЦАХАЛа не поступило никаких особых распоряжений для гражданского населения.

Служба "Маген Давид Адом" передала, что после обстрела в телефонный центр "скорой помощи" не поступало вызов от жителей Эшколя.

Это первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газы за последние семь месяцев.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2022-й год.

Апрель. 1 ракета. Сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

2021-й год.

Сентябрь. 3 ракеты. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Август. 1 ракета. 1 ракета сбита системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Июнь-июль. Обстрелов нет.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.