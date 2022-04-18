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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 12:09

Операция "Волнорез": задержаны еще 11 подозреваемых в террористической деятельности

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Операция "Волнорез": задержаны еще 11 подозреваемых в террористической деятельности

Амия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

Только в течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации на прошлой неделе, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

Операции проводились в Хусане, Аль-Ямуне и других населенных пунктах. Местные жители пытались препятствовать действиям военных, в ряде случаев были применены спецсредства для разгона толпы.


Палестинская сторона сообщает о нескольких пострадавших. Среди израильских военных пострадавших нет.

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