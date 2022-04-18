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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 11:46

В благословении коэнов приняло участие рекордно малое число евреев

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В благословении коэнов приняло участие рекордно малое число евреев

Лишь несколько тысяч человек приняли участие в церемонии благословения коэнов возле Стены Плача в Иерусалиме.

Белая молитва": благословение коэнов у Стены Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж

Как сообщалось ранее, в этом году мероприятие разделено на две части. Первая состоялась 18 апреля, вторая состоится 20 апреля.

Небольшое число участников мероприятия объясняется напряженностью в Старом городе и в Иерусалиме в целом.


Несмотря на усиленную охрану, многие израильтяне, обычно принимающие участие в церемонии, предпочли остаться дома. "Этого не хватит Мансуру Аббасу, но этого достаточно, чтобы опозорить нас", - заявила глава фракции "Ционут Датит" Орит Струк.

Депутаты от ее фракции принимали участие в молитве у Стены Плача, причем добирались туда на общественном транспорте. Струк обвинила премьер-министра Нафтали Беннета в негласной договоренности с Мансуром Аббасом о сокращении еврейского присутствия на Храмовой горе. "Доступ на гору был начат позднее обычного, туда пропускали группы не более чем по 40 человек, вместо ста и более как обычно. Время посещения было ограничено двадцатью минутами вместо часа и более как обычно", - сказала Струк.

К настоящему моменту инциденты в Старом городе не зафиксированы.

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