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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 12:32

Предъявлено обвинение террористу, убившему супругов Кадури и гражданина Молдовы Ивана Тарновского

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Предъявлено обвинение террористу, убившему супругов Кадури и гражданина Молдовы Ивана Тарновского

Государственная прокуратура представила в Окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 34-летнего Уасима ас-Саида. Он обвиняется в убийстве трех человек: Иегуды и Тамар Кадури из Иерусалима, а также иностранного рабочего из Молдовы Ивана Тарновского. Обвиняемому также инкриминируется покушение на убийство еще двух человек.

Из текста обвинительного заключения следует, что в 2014 году ас-Саид присягнул на верность организации "Исламское государство".

В январе 2019 года он приехал в иерусалимский квартал Армон а-Нацив с целью совершить теракты.


12 января 2019 года в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме было совершено нападение на молодую девушку, которая получила ножевое ранение. Нападавший скрылся.

На следующий день, 13 января 2019 года в собственной квартире в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме были найдены тела супругов Йегуды и Тамар Кадури.

21 марта 2022 года в квартале Арнона в Иерусалиме было найдено тело иностранного рабочего из Молдовы Ивана Тарновского. Еще один иностранный рабочий получил ножевое ранение.

В тот же день по горячим следам при попытке вернуться в Палестинскую автономию ас-Саид, находившийся в Израиле нелегально, был задержан. При обыске у него был найден нож.

Задержанный был передан для допроса следователям ШАБАКа, так как ранее было установлено, что он поддерживает идеологию "Исламского государства": в 2015-2018 годах он отбывал наказание за попытку создания инфраструктуры "Исламского государства" в Израиле с целью совершения терактов. После освобождения из израильской тюрьмы он провел несколько месяцев в тюрьме Палестинской автономии. Убийство супругов Кадури было совершено им вскоре после этого.

Судя по всему, трехлетний перерыв между совершенными им терактами объясняется тем, что ас-Саид два года находился под административным арестом в связи с подстрекательством к террору. На Ивана Тарновского и его коллегу он напал через четыре дня после освобождения из-под ареста.


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ШАБАК: убийства супругов Кадури и гражданина Молдовы Ивана Тарновского были терактами

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