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NEWSru.co.il :: В Израиле18 апреля 2022 г., 09:11

Коалиционный кризис: Беннет и Лапид опасаются ухода правых депутатов

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Коалиционный кризис: Беннет и Лапид опасаются ухода правых депутатов

В руководстве коалицией опасаются, что решение партии РААМ заморозить членство в Кнессете и сотрудничество с коалицией, катализирует выход колеблющихся депутатов правого лагеря из состава коалиции.

В первую очередь, речь идет о депутатах от партии "Ямина".

В коалиции опасаются, что давление со стороны "Ликуда" на этих депутатов усилится. Накануне последовало несколько обращений к Ниру Орбаху, Абиру Каре и Айелет Шакед с призывом опередить РААМ и привести к завершению работы нынешнего правительства. В то же время, депутаты от "Ямины" заявили, что бойкот, объявленный РААМ, никак не повлияет на их действия.

В самой партии РААМ дали понять коалиции, что их шаг имеет только символическое значение. Однако в коалиции полагают, что если в Иерусалиме или других городах продолжается столкновения, РААМ будет вынужден предпринять более острые шаги.


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